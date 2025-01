Dupa 12 ani, Gloria din nou in Antalya! Vezi ce jucatori avea atunci si ce achizitii a facut acum!

Gloria s-a reunit ieri pentru prima data in 2025, an in care pare mai hotarata ca niciodata sa revina in Liga a doua.Primul antrenament a fost programat la stadion iar la final a avut loc o conferinta de presa la care au participat Bogdan Apostu - directorul sportiv si Cristi Pustai - antrenorul principal, precum si noile achizitii din aceasta iarna.Cei doi au anuntat programul de pregatire, au prezentat noii jucatori si au reiterat intentia clara de a obtine promovarea."E cel mai greu ... citește toată știrea