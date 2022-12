Dupa o pauza de doua decenii, din nou in competitie! Sensei Ionel Brezoi a fost antrenat de propriul copil

Timpul are un fel anume de a ne aminti ca merita sa lasam ceva in urma noastra. Sensei Ionel Brezoi, instructor al clubului sportiv Shotokan Dojo Nasaud, este cunoscut pentru faptul ca indruma sute de copii in tainele artelor martiale. Venit in orasul academicienilor din sudul tarii, acesta nu a mai intrat intr-o competitie, in calitate de karateka, de doua decenii. Acest lucru s-a schimbat datorita fiului sau.Sportivii de la Shotokan Dojo Nasaud ne-au obisnuit cu prezenta in competitii ... citeste toata stirea