Echipa de fotbal U17 a GLoriei, in sferturile de finala ale Campionatului National

Juniorii U17 AI CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, antrenati de Viorel Gheorghita si Andrei Vasilichi, s-au calificat in sferturile de finala ale Campionatului National, dupa ce au invins LPS Suceava la loviturile de departajare. Meciul incheiat la egalitate 1-1, s-a decis in urma penalty-urilor, Gloria 2018 impunandu-se in final cu 7-6.A marcat Danut Covaci in minutul 80, iar la loviturile de ... citește toată știrea