Echipa lui Paul Anton, victorie spectaculoasa in ziua in care bistriteanul si-a deschis a doua cafenea la Bistrita!

Ponferradina a castigat aseara cu 3-2 in fata echipei Real Sociedad 2, antrenata de Xabi Alonso, fostul mare jucator de la Liverpool, Real sau Bayern.Echipa bistriteanului Paul Anton si-a consolidat astfel pozitia intre locurile de play-off, prin care poate ajunge in prima liga.Ponferradina a condus de doua ori dar a fost egalata de fiecare data. Golul victoriei a venit in minutul 90+3, inscris de Edu Espiau. Paul Anton a fost rezerva si nu a intrat in acest meci, in care celalalt roman, ... citeste toata stirea