Echipa U10 a Gloriei 2018 Bistrita-Nasaud, campioana la Cupa "Primaverii" Bradul, Viseu de Sus!

Tinerii fotbalisti ai Gloriei 2018 Bistrita-Nasaud au demonstrat inca o data valoarea lor, reusind sa castige trofeul Cupa "Primaverii" pentru al doilea an consecutiv. Competitia desfasurata in judetul Maramures a adus la start echipe puternice, insa formatia, antrenata de Roberto Hasnas, a dominat turneul de la un capat la altul.Dupa un parcurs perfect in faza grupelor, echipa noastra a continuat sa impresioneze, obtinand victorii clare in semifinala si finala.Rezultatele echipei:Faza ... citește toată știrea