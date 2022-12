Eveniment la Cluj pentru Tiago, baietelul bolnav al lui Miclaus, fost fotbalist al Gloriei

Clujenii si nu numai s-au adunat in 6 decembrie la Cinema Florin Piersic in Cluj-Napoca la evenimentul "Salveaza o viata de Mos Nicolae". Concertul de colinde cu scop caritabil a fost pentru Tiago Luca, baietelul fostului fotbalist al Gloriei Bistrita, Casian Miclaus.Casian Miclaus a devenit tatal lui Luca Tiago in urma cu mai putin de un an si la doar cateva luni de la nasterea bebelusului medicii au dat un diagnostic cumplit: leucemie mieloblastica acuta. Tratamentele pentru aceasta boala ... citeste toata stirea