Performanta imensa pentru campioana Bistritei la minifotbal. Extraterestrii, echipa sustinuta de firma Runcan Construct, a prins finala Campionatului National care isi desfasoara faza finala la Bistrita.Dintre cele 32 de echipe participante la acest turneu final, Extraterestrii au ajuns in utimul meci al competitiei. Au iesit pe primul loc din grupe, au trecut de optimi, sferturi si semifinale si vor juca in finala mare, de la ora 19.00, cu Dulcissimo Galati.Calificata in finala, echipa ... citeste toata stirea