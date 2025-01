Extraterestrii, trei meciuri, trei victorii, lideri de necontestat in grupa la Cupa Unirii!

Trei meciuri, trei victorii, lideri de necontestat! Echipa Extraterestrii Bistrita demonstreaza un fotbal de clasa, reusind sa isi asigure prima pozitie in grupa fara sa cedeze vreun punct. Spectacolul a fost garantat in fiecare partida, iar rezultatele spun totul despre determinarea si valoarea acestui grup.Primul meci: Extraterestrii Bistrita 6-1 Isharero IasiUn adevarat recital de fotbal oferit de echipa noastra! Atacul a fost devastator, cu Cristian Obada in prim-plan, reusind un ... citește toată știrea