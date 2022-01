Felicitari bistritenilor nostri! Rezultat istoric la Raliul Dakar. Doua echipaje romanesti au trecut linia de finis!

Echipajele tricolore Mihai Ban/Stefan Catalin Ion si Iacob Buhai/Tudor Turdean au reusit sa scrie o pagina de istorie pentru automobilismul sportiv romanesc la Raliul Dakar. Este pentru prima oara in istoria acestei competitii cand un echipaj auto romanesc a trecut linia de finis in cele mai bine de patru decenii. Mihai Ban si Stefan Catalin Ion s-au clasat pe locul 54 in topul general al grupei Auto, in timp ce Iacob Buhai si Tudor Turdean au incheiat competitia pe 58. La Auto, un total de 74 ... citeste toata stirea