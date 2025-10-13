Editeaza

Felicitari! Denis Dobranis a castigat Cupa Romaniei la Go pentru a patra oara! Bistriteanul ne va reprezenta in Coreea de Sud!

Felicitari! Denis Dobranis a castigat Cupa Romaniei la Go pentru a patra oara! Bistriteanul ne va reprezenta in Coreea de Sud!

Un mesaj emotionant a transmis familia:

,,aEuro" Copile, cum a fost la Cupa Romaniei?

aEuro" A fost bine. Am castigat tot."

La 21 de ani, Denis a castigat din nou Cupa Romaniei la Go. A patra oara.

In 2020, la doar 16 ani, a fost cel mai tanar jucator din istoria acestui sport in Romania care a reusit asta. Tot atunci a castigat si Campionatul National ...citește toată știrea

