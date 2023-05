In perioada 12-14 mai, la Baia de Fier, in judetul Gorj, s-a jucat turneul final al Cupei Satelor, editia 2023! Duminicaau avut loc cele doua finale ale acestei editii. In marea finala,UAT Dumbravita, campioana de anul trecut, a castigat turneul pentru a doua oara la rand, in urma unei finale in care a invins cu 2-0 UAT Maieru. In finala mica, UAT Livezile s-a impus la loviturile de departajare in fata celor de la UAT Bucsani.Clasamentul final al Cupei Satelor, editia 2023:1. UAT ... citeste toata stirea