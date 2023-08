In perioada 8-13 august 2023, in Stuttgart (Germania) a avut loc una dintre cele mai mari competitii de dans sportiv din lume. Perechea Vlad Turlas si Daria Mihali, legitimata la Clubul de dans sportiv Top Dance Life Bistrita, a concurat alaturi de 89 perechi la sectiunea Clasa A Standard Adult, reusind sa se califice in finala alaturi de 5 perechi din China si apoi sa urce pe a treia treapta a podiumului. ... citeste toata stirea