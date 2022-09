Fotbal: A doua infrangere din 4 meciuri! Gloria pierde teren in lupta pentru promovare!

In meciul ce a contat pentru etapa a 4-a, Gloria pierde contra CSM Sighetu Marmatiei cu scorul de 2 - 1 (1 - 1), pe fondul unui joc foarte slab, in care bistritenii nu si-au creat ocazii importante de gol. Desi 15 minute am jucat in superioritate numerica, nu am reusit sa construim nicio faza decisiva pentru a ne adjudeca cel putin un punct.Reusim sa marcam repede, in minutul 8, cand in urma unui corner, mingea respinsa ajunge la Davordzie, care marcheaza cu un sut plasat din interiorul ... citeste toata stirea