Pentru informarea suporterilor echipei beclenare am purtat un dialog cu managerul Calin Chereches, in acelasi timp, capitanul echipei - cel care a pus bazele noii formatii, revigorand sportul rege, in anul 2020, dupa o pauza competitionala de 14 ani, la nivelul seniorilor.Am aflat: obiectivul staffului tehnic si administrativ este clasarea echipei la sfarsitul sezonului 2023/24 in primele trei echipe din seria Sud.Echipamentul de joc: rosu- acasa si albastru in deplasare.Plecari: Paul ... citeste toata stirea