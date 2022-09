Fotbal: Capat de linie in Cupa Romaniei! Gloria pierde la 11 metri, dar e aplaudata la scena deschisa!

Gloria pierde in urma loviturilor de departajare partida de Cupa Romaniei disputata impotriva ocupantei locului secund din Liga 2, Unirea Slobozia, in saisprezecimile competitiei. Visul de a revedea echipe mari, de prima liga, pe stadionul bistritean se incheie asadar, in pofida unui joc foarte bun prestat de elevii lui Falub. Publicul bistritean a fost prezent in numar mare pe stadion si similar perioadei in care Gloria activa in primul esalon, am putut reauzi numele orasului scandat la unison ... citeste toata stirea