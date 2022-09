Fotbal, Cupa Romaniei: Am eliminat rezervele Dejului! Gloria trece in play-off dupa loviturile de departajare!

Gloria trece de Unirea Dej in urma loviturilor de departajare si se califica in faza urmatoare a Cupei Romaniei. Per total am fost peste adversarii nostri de astazi si am fi meritat victoria odata cu terminarea timpului regulamentar de joc, asta atat datorita jocului bun prestat dar si, probabil, a faptului ca dejenii nu s-au prezentat cu primul 11 folosit de regula in liga secunda.Tanarul antrenor al celor din Dej, Dragos Militaru, nu a inceput partida cu portarul Railean sau jucatorii de ... citeste toata stirea