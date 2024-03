Fotbal: Doua penalty-uri si un gol din actiune, aduc victoria Gloriei in prima etapa a play-off-ului!

La capatul unui meci de uzura, presarat cu putine faze de poarta de ambele parti, Gloria isi adjudeca victoria in fata celor de la Universitar din Alba-Iulia, cu scorul de 3-0 (2-0). Ambele formatii s-au intalnit din nou, la mai putin de o saptamana de la ultimul duel direct, partida in urma careia albaiulienii si-au castigat dreptul de accedere in play-off.Incurajati din tribune de aproximativ 700 de spectatori, elevii lui Falub au avut un debut de meci bun, insa dupa doua goluri marcate in ... citește toată știrea