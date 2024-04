Fotbal: Etapa perfecta! Gloria bate la Medias, iar Ungheniul pierde acasa!

Formatia antrenata de Adrian Falub se intoarce cu toate punctele din deplasarea de la Medias, castigand pentru prima data in acest sezon in fata urmasei Gaz Metanului, cu scorul de 1-0 (0-0). Gloria profita astfel la maxim de insuccesul celor de la Ungheni si se distanteaza la cinci puncte in fruntea clasamentului.Prima repriza s-a dovedit a fi una lipsita de ocazii reale de gol, de ambele parti. Desi Gloria a stat considerabil mai mult in jumatatea adversa, singurul sut relativ periculos s-a ... citește toată știrea