Fotbal feminin. CS Gloria 2018 BN va evolua in play-out si va lupta pentru Cupa Romaniei!

Duminica, 3 martie 2024, a fost programata ultima etapa a sezonului regular din SuperLiga Feminina! Trei echipe s-au aflat la egalitate de puncte inaintea acestei runde, insa doar doua au mers mai departe in play-off: Farul Constanta si FK Csikszereda Miercurea Ciuc! CS GLoria 2018 BN a terminat la egalitate, 0-0, cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, si va evolua in play-out in cea de-a doua parte a campionatului."Am muncit, am luptat dar astazi n-a fost suficient! Ne-am dorit ca ... citește toată știrea