Fotbal feminin. Gloria a castigat, 12-0, cu ACS Targu Mures!

Meciul de deschidere al play-out-ului in acest sezon le-a avut ca protagoniste pe CS Gloria 2018 BN si ACS Targu-Mures. Formatia noastra a ratat la limita calificarea in play-off, dupa remiza cu FK Csikszereda din ultima etapa a sezonului regular, in timp ce ACS Targu Mures este codasa clasamentului, fara punct in SuperLiga pana in acest moment.Echipa de fotbal feminin a ... citește toată știrea