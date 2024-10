Fotbal feminin. Gloria a invins, in deplasare, pe Atletic Olimpia Gherla

Echipa de fotbal feminin a CS Gloria 2018 BN s-a impus astazi, in deplasare, in meciul din etapa a a 9-a in fata ACS Atletic Olimpia Gherla cu scorul de 1-3 (0-2). Au marcat: Alexandra Iusan, pentru gazde, si Dimitra Ivanova (minutele 7 si 74) si Bianca Sandu (minutul 45+1).CS Gloria 2018 BN: 1. Sara Campean - 77. Claudia Bistrian, 13. Felicia Gutu, 22. Daniela Mardari, 21. Oana Negrea - 25. Bianca Sandu, 6. Alexandra Boboc, 11. Emily Scaramelo - 2. Cristina Cerescu-cpt., 14. Dimitra Ivanova, ... citește toată știrea