CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud are un parcurs perfect in Liga a 2-a! Echipa de fotbal feminin a Clubului Sportiv Gloria 2018 Bistrita-Nasaud s-a impus in fata FC CFR 1907 Cluj SA cu scorul de 4-1.Golurile echipei noastre au fost marcate de Paula Agu '13, Denysa Pinzariu '16 si Ana Palaghia '65, '83.Felicitari ... citeste toata stirea