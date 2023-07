Fotbalistii Gloriei 2018 Bistrita-Nasaud s-au impus cu 3-1 in fata C. S. Unirea Ungheni 2018! Golurile echipei noastre au fost marcate de Andrei Banyoi, in min. t-*t t-t- 21, Vasile Mihai - in min. 38 si de Andrei Florescu - in min. 60.Antrenorul Adrian Falub a rulat tot lotul pe care il are la dispozitie, analizand la fel ca si in partida precedenta si jocul unor fotbalisti aflati in probe.Urmeaza o ... citeste toata stirea