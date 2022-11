Fotbal: Gloria bate acasa si se agata de primul loc! 3-2, greu, cu Sighetu Marmatiei!

Gloria e la a 5-a victorie consecutiva in seria a 10-a din Liga a 3-a. A batut astazi pe CSM Sighetu Marmatiei cu 3-2, intr-un meci mai greu decat era de asteptat.Oaspetii au deschis scorul printr-un autogol in minutul 11, dar Gloria a intors scorul marcand doua goluri in doua minute, 32 si 33, prin Tanase si Stoica. Maramuresenii au egalat din 11 metri, in ultimul minut al primei reprize, la un fault in careu facut de portarul Bodea.Golul victoriei a fost marcat de Marius Curtuius cu 8 ... citeste toata stirea