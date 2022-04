Fotbal: Gloria isi consolideaza pozitia de lider in Play Out dupa o victorie cu Avantul Reghin

Meciul de astazi din Liga 3 serie 9 dintre CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud si CSM Avantul Reghin s-a desfasurat pe stadionul Avantul din Reghin, acolo unde baietii lui Adrian Falub au invins gazdele cu scorul de 2-4.CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud ramane pe locul I in Play-Out dupa o victorie clara impotriva celor de la CSM Avantul Reghin. Chiar daca au jucat in deplasare, bistritenii au intrat la vestiare in avantaj, dupa golurile marcate de Marius Curtuius in minutul ... citeste toata stirea