Gloria a castigat astazi cu 1-0 in fata echipei Lotus Baile Felix, in etapa a 5-a a play-off-ului. Bistritenii sunt neinvinsi in aceasta faza a competitiei si leaga a treia victorie, dupa cele cu FC Bihor si Satu Mare.La meci au venit aproape 2000 de spectatori, la fel ca la precedentele partide acasa. Insa meciul n-a fost cine stie ce, desi echipa bistriteana l-a dominat de la un capat la celalalt.Jucatorii lui Falub au ratat mult in prima repriza, in special prin Stoica si Gondiu,