Fotbal: Gloria, neinvinsa in ultimele 7 partide din campionat!

Desi a inceput meciul ceva mai timorat, iar prima parte a apartinut in mare parte gazdelor, Gloria a izbutit victoria in deplasarea de la Simleul Silvaniei, reusind sa treaca de adversar cu scorul de 2-0 (0-0), in etapa a 11-a din Liga a treia.Ai nostri au compensat o prima jumatate slaba, intrand insa mult mai motivati in joc dupa pauza. In minutul 65 Antonio Manolache a fructificat o lovitura de la 11 metri dictata de centralul partidei la un fault imprudent al gazdelor, iar in minutul 78 ... citeste toata stirea