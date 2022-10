Fotbal: Gloria pe loc de play-out dupa etapa a 6-a! Remiza in deplasarea de la Oradea

Gloria a intalnit FC Bihor Oradea in etapa cu numarul sase, remizand 1-1(0-0) dupa ce a fost egalata pe finele partidei. Meciul s-a disputat pe o ploaie marunta, in fata a aproximativ 800 de spectatori.In prima repriza s-au consemnat doua faze importante de poarta de ambele parti. De partea Gloriei, Georgescu prinde un sut, retinut insa de portarul advers, iar Bodea, retine si el fara probleme un sut al gazdelor de la marginea careului.Stoica putea aduce Gloria in avantaj in a doua repriza, ... citeste toata stirea