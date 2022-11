Fotbal: Gloria pierde in derby-ul de azi cu Satu Mare! (1-0)

Victorie cu noroc pentru CSM Satu-Mare in derby-ul cu CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud. Bistritenii se intorc acasa cu 0 puncte dupa ce au pierdut la un gol in etapa 14 din seria a 10-a a Ligii a 3-a.Gloria intrerupe seria de meciuri consecutive fara infrangere si cade pe locul 2 in clasament. Satmarenii au reusit sa isi ia revansa dupa meciul slab de pe stadionul Jean Padureanu si reusesc victoria, cele doua formatii fiind acum la egalitate cu 29 de puncte.Bistritenii au pornit cu incredere ... citeste toata stirea