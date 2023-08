Echipa de fotbal de Liga a III-a a CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud incepe noul sezon competitional in deplasare. Maine, de la ora 18.00, echipa noastra va intalni pe ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj, urmand ca etapa viitoare sa joace tot in deplasare cu Avantul Reghin.Antrenorul principal Adrian Falub considera ca nu va fi deloc usor, asta pentru ca avem o echipa noua, cu doar patru jucatori din sezonul trecut, iar primul meci este cel mai dificil."Practic, am schimbat toata echipa, au ... citeste toata stirea