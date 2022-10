Fotbal: Gloria se impune cu 3-1 in fata SCM Zalau si urca provizoriu pe prima pozitie!

Gloria a castigat 3-1 (2-1) disputa cu SCM Zalau, partida contand pentru etapa a 7-a a Ligii 3. In fata a aproximativ 200 de spectatori, elevii lui Falub au castigat cel de al 3-lea meci jucat acasa in acest tur de campionat, reusind astfel pana acum sa nu cedeze niciun punct in partidele desfasurate pe teren propriu.Bistritenii si-au trecut rapid in cont primele doua goluri. Gloria a deschis scorul prin Manolache din penalty in minutul 12, urmand, ca nici doua minute mai tarziu, Davordzie sa ... citeste toata stirea