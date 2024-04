Fotbal: Greselile din defensiva, aduc Gloriei cea mai usturatoare infrangere din acest sezon!

Elevii lui Falub au pierdut cu 3-1 (2-0) duelul in fata ocupantei locului secund, Unirea Ungheni. Formatia condusa de Florentin Petre a speculat la maxim greselile din defensiva bistriteana, in timp ce Gloria, aflata in scadere de forma, si-a creat prea putine ocazii reale de a marca.Prima repriza a inceput cum nu se putea mai rau pentru oaspeti, gazdele deschizand scorul in minutul 3. Departe de buturi, Mociu degajeaza imprecis, balonul ajunge la un adversar, care reia pe spatiul portii ... citește toată știrea