Fotbal: Inca o achizitie la Gloria!

Robert Ciobanu, atacant de 25 de ani, care a inceput sezonul la Ceahlaul Piatra Neamt, unde a bifat 12 aparitii, s-a reunit acum cu antrenorul Cristi Pustai, sub comanda caruia a mai evoluat.Gloria a realizat o serie de transferuri importante in aceasta iarna. Directorul sportiv al echipei a subliniat ca s-au intarit posturile deficitare: "Am adus doi fundasi cu experienta si valoare la acest nivel: Alin Burdet, revenit acasa de la ACS Dumbravita, si Stefan Visinar, de la CSM Focsani. Ambii au ... citește toată știrea