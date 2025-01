Fotbal - meci amical la Cluj-Napoca: FC Corvinul 1921 Hunedoara vs. CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud!

Astazi s-a disputat un meci amical la Cluj-Napoca, in care FC Corvinul 1921 Hunedoara a intalnit CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud. Partida s-a incheiat cu victoria echipei din Hunedoara, scor 2-0, aceasta fiind a doua victorie obtinuta de Corvinul in seria meciurilor amicale din aceasta iarna.Jocul a fost unul echilibrat in primele minute. Totusi, Corvinul a reusit sa deschida scorul in urma unui autogol comis de Marku, jucatorul Gloriei Bistrita. Acest moment a oferit un avantaj echipei ... citește toată știrea