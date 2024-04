Fotbal: Mediasul pierde 2 puncte la Bistrita, Gloria bifand nesperat remiza!

Gloria scoate o remiza, scor 1-1 (0-0), in fata celor de la ACS Medias, la capatul unui joc in care a afisat o evolutie modesta, fara sa puncteze ocazii reale de a marca din actiune. De cealalta parte, oaspetii au ajuns in repetate randuri fata in fata cu Mociu, insa interventiile acestuia au salvat echipa antrenata de Falub de la un nou rezultat negativ, in fata unei echipe, ce pare ca da batai de cap Gloriei, la fiecare intalnire directa.Cu Mihalcea impins in trioul din atac si bistriteanul ... citește toată știrea