Fotbal: Schimbare de antrenor la Gloria! Cine vine in locul lui Danut Matei!

Gloria va avea alt antrenor incepand cu zilele urmatoare. Danut Matei va fi inlocuit cu un fost jucator al Bistritei, antrenor de Liga 1.Adrian Falub va ocupa postul de principal la echipa bistriteana de Liga a treia. Are 50 de ani, s-a nascut la Dej, si a adunat peste 300 de meciuri in Liga 1. In sezonul 1998-1999 a jucat la Gloria, dupa un campionat in Elvetia la FC Basel. A antrenat pana acum pe U Cluj, Sportul Studentesc, Unirea Alba Iulia, FCM Targu Mures, Poli Iasi, UTA Chiajna si