Fotbal: Serie echilibrata! Gloria poate ataca promovarea! Formatul ligii a treia ramane la fel!

Liga a treia va debuta saptamina viitoare, in 27 august. Gloria si-a aflat adversarele, fiind repartizata in seria a 10-a, cu echipe din nord- vestul tarii.Va fi intr-o grupa cu CSM Sighetu Marmatiei, CSM Victoria Carei, FC Bihor Oradea, CS Lotus Baile Felix, ACS Minerul 1947 Ocna Dej SCM Zalau, CSM Satu Mare FC CFR 1907 Cluj SA 2 si CS Sportul 2008 Simleu Silvaniei.Cele mai tari adversare in lupta pentru play-off, vor fi, probabil, FC Bihor, SCM Zalau si Lotus Baile Felix.Formatul Ligii ... citeste toata stirea