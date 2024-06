Fotbal. Silvicultorul Maieru va intalni pe CS Oasul 1969 Negresti Oas in barajul de promovare in Liga a 3-a

Silvicultorul Maieru, campioana judetului Bistrita Nasaud, editia 2023-2024, va disputa meciul de baraj, in dubla mansa, pentru promovarea in Liga a treia cu reprezentanta judetului Satu Mare, CS Oasul 1969 Negresti Oas, conform tragerii la sorti, efectuata la sediul FRF, in luna Februarie, anul curent.Istoricul intalnirilor directe Bistrita Nasaud- Satu Mare este favorabil echipelor noastre: din patru meciuri de baraj am iesit invingatori in trei- unul nu a avut loc datorita retragerii ... citește toată știrea