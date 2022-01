Fotbal: Trei achizitii si mai are nevoie de doua! Gloria pregateste returul!

Echipa de fotbal din Liga a treia incheie cea de-a doua saptamana de pregatire a returului. Gloria va juca sambata un amical cu SCM Zalau, pe terenul sintetic de la Iclod, incepand cu ora 13.00.Bistritenii se afla la al doilea amical dupa ce l-au castigat pe primul, 2-1 cu Viitorul Cluj, in deplasare.Lotul condus de Danut Matei a fost completat in aceasta iarna cu 2 fundasi centrali experimentati si un mijlocas la acoperire, dupa ce axul central s-a dovedit vulnerabil in prima parte a ... citeste toata stirea