Fotbal: Un punct in deplasare, bun si el! Gloria revine si obtine egalul cu Lotus Baile Felix!

Gloria obtine, din pacate, doar un singur punct, 2-2(2-1), pe terenul celor de la Lotus Baile Felix, la capatul unui meci in care a facut greseli mari in prima parte, dar a dominat repriza secunda. Desi gazdele au condus cu 2-0, baietii nostri au dat dovada de determinare si vointa, reusind sa revina si sa domine in mare parte jocul, creandu-si in repetate randuri ocazii de a marca.Startul partidei a consemnat un ritm relativ echilibrat, insa gazdele au inceput treptat sa puna presiune in ... citeste toata stirea