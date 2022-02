Fotbal, Under 11: Transilvania Bistrita, pe 3 la un turneu tare in Brasov!

Echipa de copii sub 11 ani de la clubul Transilvania Bistrita a terminat a treia, din 20 de echipe participante, turneul Balkan Elite de la Brasov.Cu doua victorii si un egal in una dintre cele 4 grupe, echipa antrenata de Cristian Spatareanu a intrat in fazele eliminatorii si a ajuns pana in semifinale, unde a fost invinsa la limita, de Viitorul Arges, 2-1. In finala mica, bistritenii au batut cu 3-2 pe interstar Sibiu si au venit acasa cu medaliile de bronz. De asemenea, Mihai Martian a ... citeste toata stirea