Fotbal: Unul trage la titlu, altul evita retrogradarea! Doi bistriteni, transferati la poli opusi in prima liga!

Andrei Peteleu si Alex Greab, doi fotbalisti din aceeasi generatie a fotbalului bistritean, continua la cel mai inalt nivel in Romania, desi ambii au trecut de 30 de ani.Peteleu s-a intors recent la CFR, echipa cu care are in palmares trei titluri de campion. A plecat de la Cluj acum 3 ani si a jucat in acest timp la UTA si la Kisvarda, in Ungaria. A trecut prin momente extrem de grele odata cu decesul tatalui sau, in plina pandemie, necazuri care l-au determinat, asa cum marturiseste intr-un ... citeste toata stirea