Fotbalul beclenar de-a lungul anilor

Debutul activitatii fotbalistice in orasul de pe Somes dateaza din anul 1926; atunci SAS LULU, student la farmacie in Cluj a pus bazele primei echipe care purta denumirea FLAVIA Beclean. In anul urmator, 1927 se amenajeaza terenul de fotbal, situat in parc, fiind imprejmuit de arbori, accesul la teren se facea peste podetele ce traversau Canalul Morii.Primele jocuri au caracter amical: aprilie 1927, Flavia Beclean- CFR Dej 2-1, goluri reusite de Nagy Arpad si Sas Lulu; revansa la Dej, in ... citeste toata stirea