Fotbalul beclenar de-a lungul timpului, 1999-2007 ( V )

Este, fara indoiala, cea mai buna perioada a fotbalului beclenar; editia 1999/2000, denumirea echipei- Laminorul- evolueaza in seria a VI cu 18 echipe si incheie campionatul pe locul 6, antrenori, Gheorghe Blaga ( et.1-5) si Alexandru Nistor (et. 6-34 ); editia 2000/01 - denumirea echipei Somes Gaz- reprezinta cea mai buna clasare in Divizia C ( Liga 3 )- locul 3, in seria a VII a, ( 8 serii cu 16 echipe),antrenori Alexandru Nistor, Alexandru Retegan;In sezonul 2001/02 structura ... citeste toata stirea