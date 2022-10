Fotbalul beclenar de-a lungul timpului (II). Participarile in Divizia C

Va prezentam, in continuare, bilantul participarilor echipelor de fotbal din Beclean in divizia C (Liga III).Somesul Beclean a participat la 4 editii de campionat intre anii 1970-1974; cea mai buna clasare, 1971/72, locul 12, seria 11; Jucatori de baza: Stepanek Mihai, Pop Casiu, Chendrean Aurel, Muresan Lica, Muresan Ioan, prof.Remus Ersek, etc; Ultimul s- a ocupat o perioada de pregatirea echipei, iar Muresan Lica dupa ce s-a retras din activitatea de jucator a indeplinit functii de ... citeste toata stirea