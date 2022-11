Fotbalul beclenar de-a lungul timpului. Perioada 1992-1999 ( IV)

Incepem materialul nostru informand iubitorii fotbalului beclenar despre existenta celor 2 echipe , Covorul si Laminorul, ce au evoluat in Campionatul Judetean, dupa Revolutie- iar ultima a jucat ani buni in al treilea esalon fotbalistic al tarii cu rezultate notabile; Covorul joaca in editia 1991/92 , in seria II- Categoria Promotie; se claseaza pe primul loc, obtinand dreptul de a evolua in Categoria Onoare in sezonul urmator, 1992/93; amintim cativa jucatori de baza: Mera, Pop Sever, Legradi ... citeste toata stirea