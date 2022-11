FOTO: Imagini spectaculoase din Bistricioru Calimanilor: Un traseu pentru iubitorii de aventura

Drumetiile pe timp de iarna nu sunt pentru oricine, dar curajosii care ajung in Colibita pot incerca un traseu pana in Vf. Bistricioru. De curand, peisajul tomnatic a lasat locul celui de iarna, asa ca ai nevoie de echipamentul potrivit daca vrei sa cuceresti muntele. Un traseu de dificultate medie, drumul pana in Varful Bistricioru poate fi o iesire perfecta de weekend.Cu o zona montana ofertanta in Bistrita-Nasaud, ce numara nu mai putin de 5 masivi muntosi, turismul ar putea fi mult mai ... citeste toata stirea