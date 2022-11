Gabi Balint, cetatean de onoare al judetului Bistrita-Nasaud!

Gavril Pele Balint este propunerea de pe masa consilierilor pentru titlul de cetatean de onoare al judetului Bistrita-Nasaud. Decizia va fi luata in sedinta Consiliului Judetean din 25 noiembrie iar festivitatea de decernare a acestei distinctii va avea loc in 16 decembrie. Propunerea a fost facuta de publicatia noastra, sportulbistritean.ro, si are toate sansele sa fie aplicata, cu atat mai mult cu cat numele lui Balint este singurul nominalizat in acest an din domeniul sportului.Gabi Balint ... citeste toata stirea