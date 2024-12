Gala Sportului Judetean 2024! Cine sunt cei 10 sportivi premiati!

Directia Judeteana de Sport Bistrita-Nasaud va organiza in data de 16 decembrie, incepand cu ora 18:00, "Gala Sportului Judetean", unde va premia primii 10 sportivi ai judetului nostru pentru rezultate deosebite obtinute in anul 2024 la diferite ramuri sportive atat la nivel national cat si international, anunta directorul executiv Annamaria Antal.Rezultatele acestui an sunt urmatoarele:Nr. crt.NUME SI PRENUME SPORTIVCOMPETITIALOCANTRENOR1.LORINT ADELINACSM ... citește toată știrea