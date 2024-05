Galerie Foto: Sfarsit de cariera pentru una din cele mai emblematice handbaliste bistritene a tuturor timpurilor!

Laura Pristavita va disputa astazi ultimul meci din postura de handbalista. La capatul unui sezon incununat cu doua medalii de bronz in Campionatul National si Cupa Romaniei, precum si o medalie de argint in Cupa EHF, centrul Gloriei va pune punct unei cariere de 16 ani in handbalul mare; un parcurs extrem de prolific, caracterizat printr-o sumedenie de performante demne de invidiat.Primul contact cu handbalul si performantele juvenileLaura Pristavita (n. Oltean) s-a nascut pe data de 20 ... citește toată știrea